У росії відкрито розкритикували заяву президента володимира путіна про оголошення "перемир'я" на Різдво. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема військовий злочинець Ігор Гіркін назвав путінське "припинення вогню" "сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції" військ рф.

Інші відомі мілблогери, як мовиться у звіті ISW, використали слова диктатора про "перемир'я", щоб вкотре розкритикувати кремль за ведення війни.

Оголошення про "припинення вогню", ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі росії, які раніше мали взаємопідкріплюючі відносини з путіним.

Ключові висновки Інституту вивчення війни: