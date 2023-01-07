У росії відкрито розкритикували путіна за заяву про "перемир'я" - ISW [ Редагувати ]
У росії відкрито розкритикували заяву президента володимира путіна про оголошення "перемир'я" на Різдво. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зокрема військовий злочинець Ігор Гіркін назвав путінське "припинення вогню" "сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції" військ рф.
Інші відомі мілблогери, як мовиться у звіті ISW, використали слова диктатора про "перемир'я", щоб вкотре розкритикувати кремль за ведення війни.
Оголошення про "припинення вогню", ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі росії, які раніше мали взаємопідкріплюючі відносини з путіним.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
- російські офіційні особи та мілблогери переважно не відреагували на заяву США про нову військову допомогу Україні на понад 3 мільярда доларів.
- Певні елементи російського інформаційного простору схопилися за заяву путіна про "перемир'я", щоб поширити наратив про те, що він є захисником релігійних цінностей.
- Відомі російські мілблогери продовжують використовувати свої платформи, щоб виступати за ліквідацію української культурної та етнічної ідентичності.
- російські та українські війська продовжували наступальні дії поблизу Кремінної та Сватового.
- російська влада та військове керівництво продовжують стикатися з негативною реакцією через свою відповідь на український удар 31 грудня по російській базі в Макіївці (Донецька область).
- російські окупанти продовжують переслідувати українських дітей, щоб консолідувати соціальний контроль на захоплених територіях.
по темі
Сили оборони України з боями продовжують контрнаступальні дії в районі Сватове - Кремінна,
У міноборони рф знову змінили риторику та формат своїх щоденних зведень про війну в Україні, щоб відвернути увагу від своїх провалів
Станом на ранок середи, 4 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Кримський міст частіше працює на виїзд, ніж навпаки
Станом на вівторок, 27 грудня, ворог тримає у Чорному морі до 10 кораблів