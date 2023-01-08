До Кемеровської області прибув потяг, заповнений трупами окупантів [ Редагувати ]
Фото: окупанти
Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Втрати держави-агресора стрімко зростають кожного дня.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області рф прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами.
Трупи загарбників мають розвантажити до місцевих моргів.
по темі
Prev Next
08 січня 2023 09:02 Українські бійці ліквідували ще 430 окупантів
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 окупантів
08 січня 2023 08:28 росія суттєво вичерпала запаси ракет: у ISW зробили прогноз
Російські окупанти продовжують виснажувати свій ракетний арсенал
07 січня 2023 23:29 Арестович розповів, що відбувається під Соледаром
Російські війська хочуть відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ
07 січня 2023 22:56 У Запоріжжі пролунали вибухи: окупанти завдали ракетного удару
Російські окупанти ввечері 7 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю
07 січня 2023 22:22 До Білорусі вчергове прибув російський ешелон з військовими
До Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових