В ніч проти понеділка, 9 січня, окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області із важкої артилерії. Про це повідомляється в Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Під прицілом дві громади - Червоногригорівська та Марганецька. Ворог направив туди не менше десятка снарядів.

За його словами, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Наслідки ударів поки встановлюються, їх буде повідомлено пізніше.