Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район [ Редагувати ]
В ніч проти понеділка, 9 січня, окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області із важкої артилерії. Про це повідомляється в Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Під прицілом дві громади - Червоногригорівська та Марганецька. Ворог направив туди не менше десятка снарядів.
За його словами, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Наслідки ударів поки встановлюються, їх буде повідомлено пізніше.
по темі
Окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонської області
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк
У вівторок, 3 січня, Краматорськ знову опинився під обстрілом окупантів
У понеділок, 2 січня, російські війська обстріляли чотири громади Сумської області
Піклуватися про місцевих і одночасно боронити місто - робота надскладна, кажуть українські бійці. Тим паче, що ворожі солдати тепер фактично використовують тактику смертників.