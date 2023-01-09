Україні ж пророчать розпад та всі кари небесні.

Російські пропагандисти втрачають контроль над своєю аудиторією. Після невдач окупантів на фронті, рейтинги шоу Соловйова-Скабеєвої почали різко падати. Тож рятувати ситуацію доручили... екстрасенсам, тарологам і шаманам. Тож як виглядають жалюгідні та абсурдні конвульсії російської пропаганди, бачила і розкаже - Карина Вакарєва.

Лічильник перевзувань російських пропагандистів б'є усі рекорди. Рупори кремля вже не знають, куди дітися від поразок окупантів на фронті. Вони ж роками з усіх "зомбоящиків" переконували глядачів: російська армія - непереможна. А вбивати українців буде легко.

- Мы, во-первых, долго шутили про украинскую армию, и как-то теперь многим не до шуток.

- Стоит нам проиграть эту войну, я просто уеду на пожизненное в Гаагу.

- Мы вдвоем - соагрессоры. Самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор - кто больше!?

Методички не рятують від невдоволення простих росіян, яким раніше наобіцяли за тими самими методичками. Тож рейтинги донедавна популярних шоу Соловйова-Скабеєвої обвалились.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Про победы любили смотреть, а про поражения смотреть не хотят. И, конечно, россиянин раздражается, смотрит - тут ему фактически Киев брали, а сейчас размышляют - ударят ли украинцы по Москве? И в какой российской области ещё нужно рыть укрепление.

Речник міноборони рф Конашенков - забрехався, пропагандисти - заплуталися. А путін те і робить, що уникає відповідей про так звану спецоперацію.

- Я может быть и скупо об этом говорю, но брифинги министерства обороны проходят ежедневно.

Чули ми ті брифінги. Там тільки Кремінну 7 разів брали. А ще "Хаймарсів" знищили більше, ніж нам передали. І кому ж тепер будуть вірити росіяни? Схоже, цього разу Кремль вирішив дістати туз із рукава.

- Их предсказания сбываются с пугающей точностью. Они видят будущее.

- Нам, российскому многонациональному народу суждено спасать человечество.

- Европа очень не зря боится. У нее действительно очень холодная зима будет. Холодная и очень затратная.

- В 25-м году россия станет оазисом света. Все будут стремиться попасть сюда, но не каждому это будет дано.

Так, вам не почулося. На федеральні канали як підкріплення пропагандистам дедалі частіше почали запрошувати астрологів, магів, ворожок та шаманів. Тож, ті, хто ще вчора пропонував "позолотити ручку" біля входу у метро, тепер перекваліфікувалися у головних експертів ерефії. На одному з каналів ще й цикл сюжетів випустили про Івана Фоміна, якого нарекли бойовим екстрасенсом із КДБ.

- Уникальный экстрасенс исцеляет одним прикосновением, когда врачи безсильны.

Ще у червні минулого року Фомін напророчив - Володимир Зеленський ось-ось утече з України.

- Вот этот товарищ выносит планы эмигрировать. Точно выходит в Польшу или в одну из прибалтийских стран.

Так, і що ми маємо? Минуло вже понад півроку з моменту пророцтва, а президент Зеленський нікуди не поїхав. Хіба що у Штати - за новітньою зброєю. Дамо діду-віщуну ще один шанс? Ось у вересні він наворожив глобальну подію, що мала змінити хід війни та навіть назвав конкретну дату.

- Числа 17-го. Вот цифра 17 выходит.

І знову - промах. Чи варто говорити, що саме 17-го вересня нічого переломного на фронтах не відбулося? Після такого провалу екстрасенс-кдбшник зник із телеекранів. Втім, його місце довго не пустувало.

- Поверенный Ванги, Сергей Косторной сдувает пыль с архивной кассеты и вставляет её в магнитофон. Эта запись была утеряна 30 лет назад. На ней записаны ранее не опубликованные слова великой провидицы Ванги.

Що ж, рецепт простий. Беремо рандомних людей, що називають себе родичами болгарської ясновидиці. І видаємо будь-яку, а головне - вигідну путіну, ахінею за пророцтво віщунки.

- Сбылось предсказание Ванги о дне пяти двоек. Коллективный Запад, превративший Украину в свою марионетку, решил использовать её для атаки на россию. Именно в день пяти двоек 22.2.22 года россия признала независимость ЛНР и ДНР, а два дня спустя была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине.

Втім, не самою бабцею Вангою. Ось Андрій Малахов уже кілька місяців веде свої шоу, куди запрошує фахівців, що начебто вміють зазирнути в потойбіччя. Декого навіть довелося привозити з-за кордону.

- Наша съемочная група находится в аэропорту Шереметьево в ожидании дорогого гостя из Индии, великого гуру и предсказатели Аджаи Мхамби.

І все - заради ось цього невипадкового одкровення у студії.

- Президент россии, владимир владимирович путин. Я прочитал его карту, его гороскоп. Его будут вспоминать, как Махатму Ганди.

Ну і моє улюблене -

- россия и путин созданы друг для друга, как муж и жена. Удивительно, но его гороскоп полностью совпадает с гороскопом россии.

Яяяк неочікувано! Так, з індійським астрологом все зрозуміло - давайте наступного.

- Феномен Айзена и его появление на земле предсказывал ещё сам Нострадамус.

Що ж, залишилося дізнатися головне -

- Конца света не будет.

Можемо видихнути. Але не надовго, бо у студії Малахова звучить запитання:

- Я знаю, что у вас есть пророчество по поводу столицы. Что она должна поменять свой статус, это так?

Що відповів чеченський пророк - здогадатися неважко.

- Мировая столица будет построена у нас в россии.

Десь я це вже бачила.

- Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Гадалки, экстрасенсы и прочие шарлатаны - они появились неспроста на российских каналах. Почему? Потому что они же ничем могут не подкреплять свои прогнозы. Вывели там какого-то внука Ванги или ещё кого-то, и он сказал - вижу, что в 2023м году россия победит. Всё - не надо этот прогноз чем-либо подкреплять.

Тарологи, знахарі, шамани, чаклуни - з'являються на телеекранах не випадково. Їхня місія - запевнити росіян, що "цар" усе робить правильно.

- Если мы говорим масштабно о россии, здесь, конечно же, будет возможность увеличения границ и возможности увеличить территории.

Україні ж пророчать розпад та всі кари небесні.

- Украина, в том виде, к которой мы привыкли и знаем её последние, ну скажем, 30 лет - она больше в таком виду существовать не будет.

Микола Давидюк, політолог:

путін сам потребує цього навіювання, тому що образ сильного Сталіна в обличчі путіна почав сипатися і тут якраз таки єдина надія в них на ворожок.

На федеральних каналах росіянам всерйоз пропонують покладатися на передбачення екстрасенсів. І це свідчить про те, що кремлівська пропаганда пробила нове дно. Треба ж якось викручуватися, адже путіну та його генералам уже ніхто не вірить.