Російські окупанти в ніч проти 11 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши важку артилерію. Внаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, газопровід, електромережу, ЛЕП.

Про це повідомляється в Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко.

"На Нікопольщині вночі знову було напружено… Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь", - йдеться у публікації.

Чиновник зазначив, що внаслідок обстрілів ніхто з мешканців, на щастя, не постраждав.

У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.

У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді наслідки атаки з'ясовуються, додав чиновник.

Також він опублікував фото наслідків нічних ворожих обстрілів.