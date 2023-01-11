Війська рф тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч проти 11 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши важку артилерію. Внаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, газопровід, електромережу, ЛЕП.
Про це повідомляється в Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко.
"На Нікопольщині вночі знову було напружено… Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь", - йдеться у публікації.
Чиновник зазначив, що внаслідок обстрілів ніхто з мешканців, на щастя, не постраждав.
У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.
У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді наслідки атаки з'ясовуються, додав чиновник.
Також він опублікував фото наслідків нічних ворожих обстрілів.
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