Петраков більше не головний тренер збірної України з футболу - УАФ [ Редагувати ]
Українська асоціація футболу припиняє співпрацю з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Контракт Петракова закінчився 30 грудня, це перше офіційне оголошення про припинення співпраці між тренером та збірною.
УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди. Водночас унікальні досягнення Олександра Васильовича разом з юнацькими збірними України зі світовим чемпіонством команди U-20 назавжди золотими літерами вписані в історію українського футболу.
У свою чергу, Олександр Петраков подякував УАФ за надану можливість очолити й працювати з національною командою:
Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним. Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави.
Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23 - 13).
Хто буде наступним тренером національної збірної поки невідомо, однак подейкують, що головний претендент на місце головного тренера - ексгравець і тренер київського "Динамо" Сергій Ребров, який зараз очолює "Аль-Айн" (ОАЕ).
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