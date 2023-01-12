ПВК "Вагнера" перевозить трупи своїх бійців фурами - ЗМІ [ Редагувати ]
Тіла загиблих бійців ПВК "Вагнера" перевозять з фронту до російських міст за допомогою звичайних далекобійників. Про це повідомляє видання Ксенії Собчак "Осторожно, новости".
Замовлення розміщує ростовська фірма "Дисавтотранс", яка виступає посередником. У ній уточнили, що замовлення з'являються практично щодня.
"Осторожно, новости" наводить деталі одного з розміщених замовлень, яке потрібно доставити до Московської області. За перевезення "вантажу 200" вагою шість тонн і об'ємом 82 кубометри, упакованого в "суцільнометалеву оболонку", замовник готовий заплатити 60 тисяч рублів "готівкою без торгу".
Серед вимог до автомобіля зазначено наявність холодильної камери. Вантаж відправляють без супроводу, однак видають усі необхідні документи з моргу.
Як з'ясували журналісти, такі замовлення "розбирають досить швидко".
ПВК "Вагнера" останніми тижнями активно штурмують Соледар і Бахмут на Донеччині. У ході цих боїв гине величезна кількість бійців.
Нагадаємо, що за даними американської влади, ПВК "Вагнера" відправила на війну в Україну 40 тисяч російських в'язнів.
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