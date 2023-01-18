Втік з війни: у росії знову розшукують озброєного військового [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Вороженській та Липецькій областях росії розшукують озброєного військового, який втік з війни.
Про це повідомляє "Медуза".
За даними поліції, 31-річний рядовий Дмитро Перов 13 січня втік зі зброєю із зони, де зараз тривають бойові дії.
Там зазначили, що рядовий озброєний автоматом з п'ятьма магазинами патронів та гранатами. Пошуки ведуться у Воронезькій та Липецькій областях.
Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що 17 січня військового бачили у матері у Воронежі, а зараз він може прямувати до села Новоуглянка Усманського району Липецької області, де знаходиться його будинок.
До міста Усмань вже прибули силовики, які проводять огляд усіх автомобілів.
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