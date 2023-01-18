Катастрофа в Броварах: відкрито кримінальне провадження [ Редагувати ]
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що за фактом аварії вертольота у Броварах 18 січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Свідків трагедії просять зв'язатися із поліцією. Про це він сказав під час брифінгу в ефірі телемарафону.
Потрібно сказати, що рано робити висновки. Наразі вже розпочато кримінальне провадження. І слідчі, і Служба безпеки, і ДБР зараз будуть працювати..
Небитов також звернувся до громадян, які стали свідками трагедії, із проханням зв'язатися з поліцією для свідчень. Щоб розповісти про побачене, необхідно звернутися на лінію 102.
З таким самим проханням виступили і в Офісі президента України.
Прохання до свідків події у Броварах оперативно звернутися до поліції. Це допоможе у з'ясуванні обставин трагедії.
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