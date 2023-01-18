Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що за фактом аварії вертольота у Броварах 18 січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Свідків трагедії просять зв'язатися із поліцією. Про це він сказав під час брифінгу в ефірі телемарафону.

Потрібно сказати, що рано робити висновки. Наразі вже розпочато кримінальне провадження. І слідчі, і Служба безпеки, і ДБР зараз будуть працювати..

Небитов також звернувся до громадян, які стали свідками трагедії, із проханням зв'язатися з поліцією для свідчень. Щоб розповісти про побачене, необхідно звернутися на лінію 102.

З таким самим проханням виступили і в Офісі президента України.