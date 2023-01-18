Окупанти знову обстріляли Херсон [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Укринформ
Джерело: Укринформ
У середу, 18 січня, росіяни знову обстріляли Херсон. Повітряна тривога у місті та області не оголошена.
Про це повідомляє перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
"Росіяни продовжують обстрілювати Херсон", - йдеться у повідомленні.
Про жертви російського обстрілу чи руйнування не повідомлялось.
по темі
Prev Next
09 січня 2023 22:44 Росіяни обстріляли Херсон: спалахнула пожежа, є загиблий
Ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон
31 грудня 2022 20:44 У новорічні свята окупанти заборонили жителям Генічеська виходити на вулицю
Російські військові посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Херсонської області
18 січня 2023 22:00 Відстоював волю українського народу: Байден про гибель Монастирського в Броварах
Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден виразили співчуття з приводу авіакатастрофи в місті Бровари
18 січня 2023 20:44 Авіакатастрофа у Броварах: в РНБО розповіли про фейки, які поширує рф
У середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України