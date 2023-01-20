Через трагедію у Броварах: призначено тимчасового главу Нацполіції [ Редагувати ]
У п'ятницю, 20 січня, Кабінет Міністрів України призначив тимчасового голову Національної поліції замість Ігоря Клименка, який очолив Міністерство внутрішніх справ.
Начальником Нацполіції став Іван Виговський. Про це повідомляє Нацполіція у Facebook.
Хто такий Іван Виговський
Іван Виговський – начальник Головного управління Національної поліції у Києві. Генерал поліції третього рангу. Народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" та отримав кваліфікацію спеціаліста.
Службу в органах внутрішніх справ проходив з 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції.
У 2021 році призначений на посаду начальника Головного управління Національної поліції у Києві.
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