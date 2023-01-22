Окупанти знову обстріляли Куп'янськ [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Є поранений.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, минулої доби зафіксовані удари по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківської області.
"У Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У с. Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік", - розповів він.
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