"росія зараз мене захищає": Повалій зізналася в любові до путіна [ Редагувати ]
Таїсія Повалій, яка покинула Україну і живе в рф, підтримуючи режим диктатора володимира путіна, вперше з початку повномасштабної військової агресії проти своєї рідної країни публічно висловилася про війну, хоча раніше воліла зберігати мовчання про вторгнення.
Про це співачка-зрадниця висловилася в інтерв'ю російському виданню "Дни.ру".
Артистка повторила кремлівські пропагандистські наративи, які країна-агресор активно розповсюджує у спробі виправдати свою загарбницьку війну проти України.
Так, Повалій цинічно називає масований напад рф на Українську державу - "справедливою", обстріли та руйнування міст та вбивства їх мешканців - "порятунком України".
"Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я - з росією", - розповідає путіністка, вважаючи, що це не вона перебуває під впливом пропаганди, а "зазомбовані" українці.
"Всі ці вісім років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала настання часу справедливості - нарешті воно настає. Дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не ґвалтували. І зараз саме за це і йде боротьба", - сказала одіозна артистка.
Повалій додала, що бачить "порятунок і свій, і України - у тому, що сьогодні робить росія".
"Відчуваю, що росія зараз мене захищає", - говорить співачка з українським корінням, яка проживає в столиці рф.
Крім того, Повалій висловилася про путіна, зізнавшись у любові до російського диктатора.
"володимир путін для мене - це та людина, яка може зберегти сильну росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, на мій погляд," - розповіла співачка та екс-нардепка-"регіоналка".
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