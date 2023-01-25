"Почув про важливі та своєчасні рішення": Зеленський подякував Шольцу [ Редагувати ]
У середу, 25 січня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву на своїй сторінці у Telegram.
Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині.
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