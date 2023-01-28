"Хакери рф готують кібератаку на союзників України" - канадська розвідка [ Редагувати ]
Спецслужби росії через пов'язаних із ними хакерів найближчим часом готуються вчинити велику кібератаку на партнерів України. Про це заявив представник Центру з безпеки комунікацій Канади Еван Короневський повідомляє CBC News.
Нам відома інформація про активізацію зусиль, пов'язаних із рф хакерів, які намагаються скомпрометувати або перешкодити союзникам України, у відповідь на їхню підтримку уряду України.
Представник канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку, також зазначив, що на сьогоднішній день зростання випадків кібернападів на уряд Канади поки що не виявлено.
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