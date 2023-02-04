Росіяни двічі за день обстріляли Нікопольський район [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські військові у суботу, 4 лютого, з використанням ствольної артилерії обстріляли дві громади Нікопольського району.
Про це повідомляє в Telegram очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Двічі протягом дня росіяни обстріляли Нікопольський район. Близько двох десятків ворожих снарядів від важкої артилерії прилетіло до Червоногригорівської та Марганецької громад", - написав Лукашук.
Внаслідок обстрілу в одному з сіл понівечено електромережі.
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