Під Нижнім Новгородом палає НПЗ (відео) [ Редагувати ]
На нафтопереробному заводі Лукойл у місті Кстово Нижньогородської області росії пожежники гасять велике загоряння. Про це повідомляють росЗМІ.
По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9, на НПЗ произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются
За попередніми даними, причиною пожежі стало займання установки з бензином.
Прокуратура області організувала перевірку за фактом загоряння на промисловому підприємстві. На місце виїхали працівники Кстовської міської прокуратури.
Потужність НПЗ у Кстові становить 17 млн тонн на рік.
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На заводі стався технологічний спалах алюмінієвого пилу. За попередньою інформацією, до інциденту призвело порушення технологічного процесу. Площа пожежі становить 200 кв. м. У гасінні вогню беруть участь 20 одиниць техніки.
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