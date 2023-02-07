На нафтопереробному заводі Лукойл у місті Кстово Нижньогородської області росії пожежники гасять велике загоряння. Про це повідомляють росЗМІ.

По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9, на НПЗ произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются

За попередніми даними, причиною пожежі стало займання установки з бензином.

Прокуратура області організувала перевірку за фактом загоряння на промисловому підприємстві. На місце виїхали працівники Кстовської міської прокуратури.

Потужність НПЗ у Кстові становить 17 млн тонн на рік.