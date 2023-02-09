Українські військові знищили гелікоптер росіян за допомогою артилерії (відео) [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Бійці збройних сил України змогли знищити гелікоптер росіян з артилерії, коли той стояв на землі.
Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ у Telegram.
Як зазначають військові, ворожий гелікоптер знищили бійці 14-ї окремої механізованої бригади.
"Кажуть, якесь рашистське начальство прилітало. Не долетіло", - сказано у повідомленні.
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