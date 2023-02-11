У Дніпропетровській області в ніч проти 11 лютого ворожі дрони атакували три енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів сталися пожежі.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що іранські дрони вразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.

У Криворізькому районі один і той же об'єкт атакували двічі на добу.

"Всюди суттєві руйнування. Відбулися пожежі, які пожежники вже заспокоїли. На місцях прильотів працюють відповідні служби – ліквідують наслідки атак. Люди неушкоджені", - повідомили в ОВА.