"Шахеди" вразили три енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області [ Редагувати ]
У Дніпропетровській області в ніч проти 11 лютого ворожі дрони атакували три енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів сталися пожежі.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що іранські дрони вразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.
У Криворізькому районі один і той же об'єкт атакували двічі на добу.
"Всюди суттєві руйнування. Відбулися пожежі, які пожежники вже заспокоїли. На місцях прильотів працюють відповідні служби – ліквідують наслідки атак. Люди неушкоджені", - повідомили в ОВА.
по темі
Україна зазнала атаки дронами-камікадзе, ракетами С-300, а вранці у п'ятницю почалася масована ракетна атака, які загалом призвели до пошкоджень значного масштабу
Минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 російських солдатів
У майбутньому Україна, як частина Європи, визначатиме долю росії
В Україні майже вичерпалися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій
росія використовує зимовий період для поповнення особового складу та переозброєння, щоб навесні відновити наступальні операції в Україні