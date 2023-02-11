Окупанти завдали ракетного удару по Вовчанську (фото) [ Редагувати ]
Російські війська завдали ракетного удару з Су-35 по Вовчанську на Харківщині. Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Ворог наніс ракетний удар з Су-35 по Харківській області, а саме Вовчанську. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив зранку удару по Вовчанську.
Внаслідок обстрілів та авіаційних ударів по Вовчанську Чугуївського району пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля "Ощадбанку", аптека, дитячий садок та інші цивільні об'єкти. Отримала поранення та була госпіталізована 69-річна жінка.
У Куп'янську обстрілами пошкоджені 7 приватних будинків. У селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджено два двоповерхових багатоквартирних будинки, об'єкти інфраструктури.
по темі
Тут не залишилося жодної цілої будівлі, а геть усі літаки були пошкоджені або й знищені. Чи можна буде відновити роботу цього славетного закладу - у матеріалі наших кореспондентів.
Внаслідок ранкового обстрілу Харківщини 10 лютого поранення дістали 8 людей, з них двоє перебьувають у тяжкому стані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
У четвер, 26 січня, в наслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській області та інших областях України
У четвер, 26 січня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, рф готується завдати масованого ракетного удару із застосуванням авіації та кораблів
Минулої доби російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України
Через обстріл рашистами селища Плещеївка Донецької області загинули двоє громадян Азербайджану. Загиблі - 60-річний Алієв Садиг та його 31-річний син Алієв Джавід, які є уродженцями Масаллінського району Азербайджану. Вони тимчасово мешкали у Покровську Донецької області, і днями вирушили до Плещіївки купувати велику рогату худобу