Українські військові збили два літаки росії [ Редагувати ]
Українські військові знищили два військові літаки російських військ – бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Українська авіація минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожі літаки - Су-24М і Су-25", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, дві станції РЕМ, а також склад боєприпасів російських військ.
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