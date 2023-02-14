Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що доступ до Бахмута не закритий, проте військова адміністрація ввела більш безпечний режим. Потрапити до міста можна, отримавши відповідний дозвіл.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Туди не закритий доступ, як дехто сказав, а просто введений більш безпечний режим доступу. На сайті Донецької обласної військової адміністрації все розписано, є можливість зареєструватися.

Череватий додав, що журналісти та волонтери можуть потрапити у місто, отримавши акредитацію чи дозвіл від ОВА та Міноборони. Проте військові посилюють безпекові заходи, оскільки окупанти намагаються захопити Бахмут.

Враховуючи важливість для ворога цього населеного пункту, відповідно ми здійснюємо певні маневри нашими силами і засобами, що не потребує великої відкритості. Тому туди є можливість потрапити, кому потрібно.

За його словами, у Бахмуті досі залишаються близько 5 тисяч жителів.