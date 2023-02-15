США збили іранський безпілотник біля військової бази у Сирії [ Редагувати ]
Збройні сили США збили на території Сирії безпілотний літальний апарат, ймовірно, іранського виробництва, який проводив розвідку в районі американської військової бази.
Про це повідомляє пресслужба Центрального командування (CENTCOM) ЗС США у Twitter.
Зазначається, що 14 лютого приблизно о 14:30 за місцевим часом сили США у Сирії відкрили вогонь та збили БПЛА іранського виробництва, який намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко, патрульної бази на північному сході Сирії.
Публікація супроводжується двома знімками, на яких зображений, ймовірно, сам безпілотник і момент його вибуху. Інших подробиць щодо інциденту у заяві CENTCOM не наведено.
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