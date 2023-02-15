Російські окупанти не полишають планів оточити Авдіївку Донецької області. Для цього вони кинули сили на Водяне, Опитне, Невельське.

Про це повідомляє очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі одного з українських телеканалів.

"Якщо дивитися південніше від міста, то вони не залишають спроб оточити Авдіївку. Вони кинули сили на Водяне, Опитне, Невельське. Це напрямок оточити місто з півдня", - розповів він.

За його словами, авдіївський напрямок, вкотре, розгоряється.

"Це видно і по зведеннях Генерального штабу і ми це відчуваємо на собі. Пару днів трішки тихіше стало в місті, але це не означає, що все затихло. Просто ворог перемістився на лінію оборони навколо міста", - додав Барабаш.