Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Російські окупанти не полишають планів оточити Авдіївку Донецької області. Для цього вони кинули сили на Водяне, Опитне, Невельське.
Про це повідомляє очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі одного з українських телеканалів.
"Якщо дивитися південніше від міста, то вони не залишають спроб оточити Авдіївку. Вони кинули сили на Водяне, Опитне, Невельське. Це напрямок оточити місто з півдня", - розповів він.
За його словами, авдіївський напрямок, вкотре, розгоряється.
"Це видно і по зведеннях Генерального штабу і ми це відчуваємо на собі. Пару днів трішки тихіше стало в місті, але це не означає, що все затихло. Просто ворог перемістився на лінію оборони навколо міста", - додав Барабаш.
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