росіяни не досягли жожних успіхів на півночі Харківської області, а під Вугледаром ЗСУ вдалося відкинути ворожі війська. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

15 лютого російські війська не досягли жодних підтверджених успіхів на півночі Харківської області. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Гряниківки Харківської області. Колишній заступник міністра внутрішніх справ так званої "ЛНР" Віталій Кисельов 15 лютого заявив, що російські війська зачищають Гряниківку та наступають у напрямку Масютівки, щоб витіснити українські сили зі східного (лівого) берега річки Оскіл.

Кисельов також стверджував, що російські війська здебільшого витіснили українські сили з району Синьківки під час бойових дій там. Наразі ISW не може підтвердити заяви Кисельова. 15 лютого речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що російські війська наразі не завдають наземних ударів у Харківській області, а ведуть обстріли.

15 лютого російські війська здійснили наземні атаки на лінії Кремінна та Сватове. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Невське, Кремінну та Білогорівку Луганської області. російські військові блогери стверджували, що російські війська досягли тактичних успіхів біля Площанки та атакували в напрямку Зарічного та Невського, а також епізодичні бої тривають біля Ямполівки та балки Журавка.

російські джерела могли досягти тактичних успіхів у лісистій місцевості поблизу Діброви 15 лютого. Міністерство оборони росії стверджувало, що російські артилерійські підрозділи Центрального військового округу завдали поразки українським силам поблизу Діброви. Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що російські війська просунулися на 2-3 кілометри від Кремінної в дібровських лісах, і опублікували фотографії окопів у лісах.

Бої на Донбасі

15 лютого російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що за минулу добу між російськими та українськими військами в районі Бахмута відбулося щонайменше 25 бойових зіткнень. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу самого Бахмута, а також Федорівки (18 км на північ) та Іванівське (6 км на захід).

російський "воєнкор" стверджує, що бойовики групи "Вагнера" намагалися просунутися в напрямку Веселого (19 км на північний схід від Бахмута) і успішно просунулися в напрямку Роздолівки (18 км на північ від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, показують, що українські війська, ймовірно, утримують позиції на західній околиці Красної Гори (6 км на північ від Бахмута).

російські військові блогери стверджували, що бойовики групи "Вагнера" просунулися на південно-західній околиці Парасковіївки (8 км на північ від Бахмута) і оточили українські війська в цьому населеному пункті, хоча візуального підтвердження цих тверджень ISW не знайшло. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 лютого, показують, що російські війська, ймовірно, забезпечили незначне просування на північно-східній околиці Бахмута.

російський "воєнкор" стверджував, що бойовики "Вагнера" штурмували околиці Бахмута з Благодатного (10 км на північ від Бахмута), Красної Гори та району Ступки Бахмута. Власник "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що він очікує, що бойовики "Групи Вагнера" оточять Бахмут до березня або квітня, але визнав, що кілька факторів, включаючи постачання зброї Заходом, можуть затримати оточення Бахмута.

російські військові блогери стверджували, що російські війська перекрили ділянку траси E40 від Бахмута до Слов’янська і що тепер українські війська повинні використовувати мережу сільських доріг для постачання свого угруповання в Бахмуті з півночі. ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що російські сили досягли будь-якої ділянки E40, необхідної для перекриття української наземної лінії зв’язку (GLOC) між Бахмутом і Слов’янськом. російські "воєнкори" стверджували, що українські війська контратакували біля Іванівського і вільно рухаються трасою Т0504 Костянтинівка – Бахмут.

15 лютого російські війська продовжували наступ на західних околицях Донецька. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми в межах 32 км на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 лютого, показують, що російські війська просунулися до Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки) і, ймовірно, захопили населений пункт.

російський "воєнкор" заявив, що підрозділи 11-го полку народної міліції так званої "ДНР" захопили височини поблизу Новоселівки Другої (9 км на північний схід від Авдіївки). Геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, показують, що російські війська, ймовірно, забезпечили незначне просування в північно-західній Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки).

російський військовий блогер стверджував, що російські війська змінили тактику навколо Мар’їнки і тепер ведуть наступ на селище з півночі та півдня, намагаючись змусити українські війська відійти з позицій у західній частині населеного пункту. Ця зміна тактики навряд чи буде більш ефективною, ніж попередні спроби росії захопити Мар’їнку.

15 лютого російські війська продовжили наступальні дії на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька) та Пречистівки (40 км на південний захід від Донецька).

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, показують, що українські сили, ймовірно, відтіснили російські сили з позицій на південь і південний схід від Вугледара. російський "воєнкор" заявив, що підрозділи 155-ї та 40-ї морських піхотних бригад Тихоокеанського флоту, 29-ї загальновійськової армії СВО, 3-го армійського корпусу та батальйону так званої "ДНР" "Каскад" продовжують вести наступальні дії в районі Вугледара, але відкрита місцевість навколо поселення ускладнює просування росіян.

"Південна вісь"

російські джерела натякали, що українські сили можуть утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області. 15 лютого російський "воєнкор" розширив кадри, на яких кореспондент російського видання "Известия" стверджує, що перебуває за кілометр від українських позицій у невизначеному населеному пункті в районі Каховського водосховища.

Кореспондент стверджував, що російські сили витіснили українські сили з половини цього невизначеного населеного пункту під час розвідувальної операції два тижні тому. Повідомляється, що російські та українські війська продовжують розвідувальні дії та ведуть дрібномасштабні бойові дії в дельті річки Дніпро, хоча ISW не має жодних підтверджень того, що українці утримують позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області.

російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях. Українські джерела повідомили, що російські війська завдали ударів по місту Херсон і в районі Очакова Миколаївської області.