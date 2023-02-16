У Львівській області три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури [ Редагувати ]
Окупанти вдарили трьома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Львівської області. Від нього не залежить подача електроенергії в регіоні. Про це повідомляється у Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Жителі Львівської області, на жаль, цієї ночі ворог завдав ракетного удару по нашій області. Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури. Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії в області.
За його словами, внаслідок удару ворога сталася пожежа, але її оперативно загасили. Жертв чи постраждалих внаслідок атаки в області немає.
На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих.
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