У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: Associated Press
У п'ятницю ввечері, 17 лютого, у Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
У Херсоні чутно вибухи.
На даний момент у місті та області повітряна тривога не оголошувалась. Офіційних коментарів щодо вибухів також не надходило.
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