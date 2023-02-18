У суботу, 18 лютого, Карпати накрило снігопадами. Українців через погіршення погодних умов попереджають про зростання небезпеки сходження лавин на окремих ділянках 19 лютого.

Про це інформує пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

На тлі погіршення погодних умов українців застерегли від відвідування найближчим часом високогір'я.

Вранці 18 лютого на горі Піп Іван було обмежено видимість до 30 метрів, а швидкість вітру становила від 22 до 25 м/с. Сильні снігопади, як попереджають у пресслужбі посту, супроводжувалися зниженням температури повітря до -5 градусів.

Відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометеорцентру попередив, що в Карпатах значно збільшилася загроза сходження лавин. Небезпечна ситуація протягом 18-19 лютого спостерігатиметься на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавинах. Радимо утриматися від походів на високогір'я! Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримується 18-19 лютого в горах Львівської та Чернівецької областей", - йдеться в повідомленні відділу.

Про погіршення погодних умов у Карпатах окремо попередив гірський рятувальник Василь Фіцак. За його словами, рясні снігопади призвели до погіршення видимості, і на деяких ділянках масиву зберігається загроза сходження лавин.