Сьогодні, 19 лютого, в Карпатах було зафіксовано майже двохметровий шар снігу.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в горах зберігаються складні погодні умови.

"Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу", - заявили в ДСНС.

Крім того, рятувальники закликали українців не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами.