У Карпатах випало майже два метри снігу (фото) [ Редагувати ]
Сьогодні, 19 лютого, в Карпатах було зафіксовано майже двохметровий шар снігу.
Про це повідомляє ДСНС.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в горах зберігаються складні погодні умови.
"Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу", - заявили в ДСНС.
Крім того, рятувальники закликали українців не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами.
по темі
У суботу, 18 лютого, Карпати накрило снігопадами
Скільки триватиме місія, наразі невідомо. Адже масштаби руйнувань в уражених регіонах дотепер оцінити неможливо.
Українські рятівники допомагають ліквідувати наслідки масштабних землетрусів у Туреччині
У Білій Церкві на річці Роль двоє чоловіків провалилися під кригу, одного вдалося врятувати. Про це повідомляє ДСНС Київської області
Нещодавно з Донеччини повернулися чернівецькі рятувальники і замість відпочинку - рушили до шкіл. Дітям - переселенцям, які повертатимуться з батьками у визволені регіони, вони пояснюють, як уберегтися від вибухівки.