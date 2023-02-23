Україна намагається покращити відносини з Китаєм, але є труднощі - Мельник [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Україна намагається покращити дипломатичні відносини з Китаєм, але комунікація на рівні керівництва залишається дуже складною.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.
"Ми все ж таки намагаємося покращити позицію офіційного Пекіна по відношенню до російської агресії. На жаль, комунікація була і залишається дуже складною на рівні найвищому - на рівні керівництва", - заявив Мельник.
За його словами, і уряд, і президент, і вся дипломатична служба намагалася і до війни, і з початку війни, і під час війни відшукати ключик до цієї надважливої для України держави, щоб її позиція була сприятливішою, ніж сьогодні. Щоб це був не лише цей нейтралітет, який ми також цінуємо.
"Ми не втрачаємо надію достукатися як до пуття, так і до сердець китайського керівництва для того, щоб унеможливити будь-який альянс з путінською Росією", - додав заступник міністра.
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