Українські сили ППО збили три безпілотники окупантів [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські сили протиповітряної оборони минулої доби знищили три російські безпілотники.
"Наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також повідомляється, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.
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