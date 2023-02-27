Війська рф вночі обстріляли Запоріжжя ракетами С-300 [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300.
Про це повідомляється в Telegram-каналі секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва та ОВА.
Як повідомили у військовій адміністрації, внаслідок атаки постраждав об'єкт інфраструктури. Один снаряд, ймовірно, впав у воду.
Своєю чергою Куртєв уточнив, що зафіксовано два прильоти на об'єкт цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування.
Жертв та постраждалих немає.
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