Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії [ Редагувати ]
Окупанти вночі 27 лютого двічі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки постраждали сам Нікополь та Мирівська громада.
Пошкоджено 8 приватних будинків, господарську споруду, авто, газопроводи та лінію електропередач.
по темі
Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Крім того, наші захисники збили літак ворога
Російські окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300
Окупанти вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе
Російська федерація незаконно утримує 180 політв’язнів, більшість з них - кримські татари
Херсоні зранку 26 лютого пролунала серія потужних вибухів