У вівторок, 28 лютого, у Дарницькому районі Києва на проїзній частині стався провал глибиною в понад 2 метри. На щастя, НП ніяк не вплине на забезпечення мешканців водою. Про це повідомляє КМДА.

На проїжджій частині вул. Маслівка, 29 через аварію на каналізаційному колекторі утворився провал глибиною 2,5 метра. Фахівці "Київводоканалу" виконують обстеження ділянки.

Зазначається, що під проїжджою частиною пролягає Лівобережний каналізаційний колектор діаметром 3100 мм.

Аварійна ситуація не вплине на безперебійність водопостачання та водовідведення споживачів.

Крім цього, рух транспорту проїжджою частиною обмежуватись не буде.