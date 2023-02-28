Працюють винищувачі: біля російського Петербурга виявлено невідомий БПЛА [ Редагувати ]
У вівторок, 28 лютого, невідомий безпілотник виявлений за 160-200 км від російського Петербурга. Про це повідомляється у Telegram Цаплієнко.
Невідомий об'єкт, через який закрили небо над Петербургом та Ленінградською областю, "схожий на великий безпілотник". Зараз у повітрі працюють два винищувачі - Су-35 та МіГ-31.
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