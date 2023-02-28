Станом на вівторок, 28 лютого, енергетики відновили живлення Одеси та Одеського району, наразі дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Але складною залишається ситуація у прифронтових областях. Про це повідомляє "Укренерго".

У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи. Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.

За даними енергетиків, наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня буде проводитись робота над підвищенням надійності, "тож можливі невеликі обмеження".