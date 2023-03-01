У середу, 1 березня, екс гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі. Таке рішення виніс Вищий антикорупційний суд.

Його разом з керівницею служби договорів неавіаційної діяльності обвинувачували у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, вони без конкурсу, за заниженою вартістю, в обхід процедури дозволили арендувати компаніям "Артерія Груп" та "Кофе Бар Плюс" приміщення на 3-му поверсі терміналу D аеропорту "Бориспіль". За оцінками правоохоронців, це призвело до збитків у понад 16,5 млн грн.