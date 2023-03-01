Окупанти обстріляли школу у Часовому Яру на Донбасі (фото) [ Редагувати ]
У середу, 1 березня, російські військові обстріляли школу у Часовому Яру Донецької області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ще одна школа в Донецькій області постраждала від російських обстрілів - цього разу у Часовому Яру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місто зазнало обстрілу сьогодні вдень. Окрім школи, пошкодження отримали 3 житлові будинки.
"За попередньою інформацією, обійшлося без поранених та загиблих. Росіяни продовжують "воювати" із мирними українцями та нашою цивільною інфраструктурою", - додав Кириленко.
по темі
Що нині відбувається у Бахмуті, та як наші воїни захищають українське місто-фортецю дивіться в наступному матеріалі, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.
У Сєвєродонецьку окупанти гордо звітують - мовляв, накрили лігво українських "біотерористів"! На підтвердження своїх міфів навіть показують на камеру докази - нібито американські інструкції: Як аграріям тренувати бойових бджіл!
У Бахмуті на Донеччині залишаються 6 тисяч мирних жителів з довоєнного населення в 71 тисячу. Про це повідомила віцепрем'єрка України Ірина Верещук. Вона закликала мешканців терміново евакуюватися, оскільки їхня присутність у місті створює ризики для військових та волонтерів.
Журналісти одного з найпопулярніших німецьких видань Bild під час свого репортажу у місті Бахмут потрапили під російський обстріл
З 11 лютого військові рф вимикають мобільний інтернет на окупованих територіях Донецької та Луганської областей