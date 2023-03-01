Два музеї Києва змінюють назви [ Редагувати ]
Київські музеї, які є філіями Музею історії міста Києва, змінюють свої назви. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За зверненням столичної громади і керівника Музею історії міста Києва, філії цього закладу культури змінюють свої назви.
«Київський музей Пушкіна» відтепер називатиметься «Садиба на Кудрявці», а «Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва» буде просто «Музейно-виставковим центром».
Зазначається, що рішення ухвалено владою Києва і введено в дію керівником КМВА Сергієм Попком.
Музей Олександра Пушкіна було відкрито у будинку 9 на вулиці Кудрявській у Києві у 1990 році з нагоди святкування 200-річчя від дня народження поета. Незважаючи на те, що письменник у цьому будинку не бував, міська рада передала його під музей. У цій садибі у дитинстві деякий час мешкав Михайло Булгаков.
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