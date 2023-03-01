Київські музеї, які є філіями Музею історії міста Києва, змінюють свої назви. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За зверненням столичної громади і керівника Музею історії міста Києва, філії цього закладу культури змінюють свої назви. «Київський музей Пушкіна» відтепер називатиметься «Садиба на Кудрявці», а «Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва» буде просто «Музейно-виставковим центром».

Зазначається, що рішення ухвалено владою Києва і введено в дію керівником КМВА Сергієм Попком.

Музей Олександра Пушкіна було відкрито у будинку 9 на вулиці Кудрявській у Києві у 1990 році з нагоди святкування 200-річчя від дня народження поета. Незважаючи на те, що письменник у цьому будинку не бував, міська рада передала його під музей. У цій садибі у дитинстві деякий час мешкав Михайло Булгаков.