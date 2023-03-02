США закликали росію продовжити та розширити зернову угоду - Держдеп [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сполучені Штати переконані, що зернову угоду щодо експорту української сільгосппродукції необхідно продовжити та розширити.
Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс.
"Ми закликаємо Росію погодитися на продовження, а зрештою і на розширення домовленостей", - заявив Прайс на брифінгу. За його словами, раніше підписана угода дозволила знизити ціни та зменшити дефіцит на зерно у всьому світі.
США також вважають, що країнам G20 необхідно добиватися від Росії збереження та розширення зернових угод. У Держдепі також переконані, що зернова угода сприяє зміцненню глобальної продовольчої безпеки та буквально рятує життя вразливим групам населення у всьому світі, а також знижує ціни на продукти харчування для всіх.
"Дуже важливо, щоб країни G20 висловилися на підтримку і за розширення чорноморської зернової ініціативи. G20 має притягнути Росію до відповідальності за її нездатність відреагувати на зусилля ООН з відкриття морських шляхів для доставок зерна", - додав Прайс.
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