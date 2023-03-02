У Черкасах випікають старовинний хліб за рецептами, якими користувалися предки понад 500 років тому [ Редагувати ]
У Черкасах випікають старовинний хліб за рецептами, якими користувалися наші предки понад 500 років тому. Для цього, як і 5 віків тому, потрібні натуральні інгредієнти та справжня піч. Процес бачили наші журналісти.
Лише вода з криниці, трохи меду і сіль - з цього починається пекарська магія. Усе змішують в старовинних ночвах на тлі дров'яної печі. Саме так робили наші предки, каже пекар Артур Жуковський.
Артур Жуковський, пекар:
Фішка в тому, що ми продовжуємо традицію, це такий як музейний варіант, ми займаємось реконструкцією хліба, але такого рецепту, який був на цій території десь 500 років тому, повернулись до коріння і по старовинному рецепту випікаємо.
У рецепті немає цукру та дріжджів, але додають закваску з хмелю, що було характерно саме для хліба з Холодного Яру, де і розташована ця пекарня. Процес підготовки тіста тривалий - до випікання воно має визріти близько 12 годин.
Артур розповідає, що рецепт автентичного хліба випитував у старшого покоління і довго експериментував, щоб усе вдалося.
Артур Жуковський, пекар:
Справжній продукт – той, шо виростив або зробив сам, тому я і випік сам, спочатку почав для себе, бо піклувався про здоровʼя, знайомим друзям, хтось хотів купити і ми доросли.
Після тривалого випікання Артур витягаж з печі рум'яні буханці.
Особливий секрет традиційного хліба у борошні - воно не просто цільнозернове, але й перемелене давнім способом на жорновому млині. Особливе і місце вирощування зерна - тут же, у Холодному Яру.
Станіслав Бондаренко, фермер:
Суть в тому, що ці поля, які я вам показую, вони невеличкі галявинки в лісі, ці поля. Вони останній раз оброблялися у 1989 році і з тих пір, 30 років, на них не велося традиційне землеробство, тому що незручно, тут гори.
Процес виготовлення автентичного хліба цікавий і для туристів. Під час фестивалів Артур проводить майстер-класи, розповідає про давні традиції. І у час війни, коли на екскурсії приїздить чимало дітей-переселенців, такі знання і емоції вкрай потрібні.
Юрій Романча, партнер пекаря:
Ви знаєте, коли діти приїжджають і дивляться як печуть хліб, пробують робити якісь коржики, я бачу як у дітей після того світяться очі, проходить форматування і десь хоч на якийсь період вони забувають оцю біду.
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