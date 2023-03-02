Натиск ворожих військ на Донеччині залишається суттєвим. Проте наші захисники стримують ворога. Навіть попри численні загони "вагнерівців", яких російське командування кидає на смерть.

Про протистояння найманцям - наш спільний матеріал з журналістами Військового телебачення та Держприкордонслужби.

Я бывший зек, отмотал полсрока, решил искупить свою вину. Меня приняли. Вас тоже примут!

На цих кадрах – "вагнерівець" із досвідом агітує російських підлітків у майбутньому вступати до лав приватної військової компанії. От тільки чомусь замовчує, що на фронті його товариші - масово гинуть та потрапляють у полон.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми штумували їх з танка, сидять піхота, вони стріляли по танку з автомата, не наносячи ніякого врєда. Кидали ручні противопіхотні гранати.

Наші захисники розповідають, як на них сунули саме найманці російської ПВК.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Коли ця машина була захоплена, на задньому ряду знаходилося двоє поранених військовослужбовців, поранені вони були внаслідок артилерійського нашого удару.

Тепер трофейна бойова машина виконує інші завдання.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

В нас вона використовується в тиловому забезпеченні, якийсь мінімальний підвоз продуктів, боєприпасів і так далі, тому що, ми не ріскуємо саджати сюди своїх людей.

Українські бійці кажуть: стикатися з "вагнерівцями" в зоні бойових дій доводиться постійно. Їх - безліч серед піхотинців, яких російське командування безжально кидає просто під кулі.

Позивний "Качан", військовослужбовець Збройних сил України:

Один "вагнерівець" сказав, що ізначально він стояв на Кремінной, його забрали з позицій, казали "хлопче,відпочинь" і його відправили до нас штурмувати. Так він полоненим оказався у нас.

- Где сидел? - ИК-40, город Кунгур. - Статья? - 228. - За что? - Лаборатория химическая. - Срок? - 10 лет. - Что обещали? - 195 тысяч рублей… И помилование.

А це улов українських прикордонників на Бахмутському напрямку. Наші захисники діляться - те, як росіяни себе ведуть на полі бою, дивує!

Вони якісь… Вистрєлов не бояться, нічого. Йдуть так наче на убой собі і всьо. - Багато зараз роботи? - Роботи в нас хватає. Ми працюємо і дньом, і вночі.

Левко Стек, військовий кореспондент:

Прикордонники на Бахмутському напрямку працюють з 82-х міліметрових та ось таких більш потужних 120-х мінометів. Ворог намагається оточити населений пункт і для цього застосовує здебільшого артилерію, а також піхотні атаки. Саме проти живої сили супротивника такі засоби - одні з найбільш дієвих.

Наші захисники продовжують тримати оборону по всій лінії фронту. Кажуть, для них та їхньої зброї - кого саме ліквідувати - мобілізованих чи "вагнерівців" - особливого значення немає.