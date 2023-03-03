ЗСУ збили штурмовик, ударний вертоліт та безпілотники окупантів [ Редагувати ]
За день сили ЗСУ знищили літак Су-25 та ударний гелікоптер Мі-24, а також семеро безпілотників російських військ.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет").
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження противника та його боєприпасів.
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