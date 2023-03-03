Втрати рф: Генштаб опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Українські військові ліквідували ще 765 російських окупантів. Наші захисники також "відмінусували" літак та гелікоптер загарбників, 3 безпілотники і 8 ворожих танків.
Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
- танків - 3405 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 6673 (+15) од,
- артилерійських систем - 2402 (+4) од,
- РСЗВ - 484 (+4) од,
- засобів ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 301 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2061 (+3),
- крилатих ракет - 873 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од,
- спеціальної техніки - 230 (+0).
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