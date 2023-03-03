Десантники збили російський розвідувальний дрон "Картограф" (фото) [ Редагувати ]
Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс "Картограф". Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.
Офіцера розвідувального підрозділу ДШВ повідомив, що ця модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ рф, і використовувалася країною-агресором під час під час ведення бойових дій на важливих напрямках.
Проте наші десантники назавжди "приземлили" цю "комітетську" пташку.
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