Спільні навчання росії та білорусі знову продовжили: нова дата [ Редагувати ]
Сьогодні, 3 березня, Білорусь продовжила спільні навчання з росією ще на десять днів.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС рф, продовжать працювати без перерви, зокрема:
- "Осиповичський";
- "Доманово";
- "Лепельський";
- "Обуз-Ліснівський".
Загальна кількість продовжень склала 45 тижнів. "Гаюн" заявляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
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