В Новій Каховці окупанти ставлять ППО в житлових кварталах - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Окупанти використовують цивільне населення Нової Каховки Херсонської області в якості "живого щита".
Повідомляється, що загарбники розміщують сили ППО в житлових кварталах міста, щоб збивати засоби ураження, призначені для військових об’єктів ворога.
Таким чином вони наражають місцеве населення на небезпеку.
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