У Бахмуті за минулу добу від російських обстрілів загинули двоє осіб [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Двоє жителів Бахмута (Донецька область) загинули внаслідок ворожих обстрілів міста вчора, 4 березня.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
За його даними, через атаки та обстріли російських окупантів протягом минулої доби поранення отримали семеро жителів Донецької області.
Всього підтверджено близько 1398 жертв серед жителів Донецької області, які загинули внаслідок російського вторгнення. Ще 3126 осіб отримали поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначає Кириленко.
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