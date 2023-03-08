Латвія передає Україні перші авто, конфісковані у п'яних водіїв [ Редагувати ]
Уряд Латвії ухвалив рішення щодо передачі Україні восьми автомобілів, які були конфісковані у п'яних водіїв. Про це повідомляє Delfi.
7 березня 2023 року латвійські депутати одноголосно підтримали поправки до закону про підтримку цивільного населення України, який дозволяє передавати конфісковані у нетверезих водіїв Латвії транспортні засоби у власність України.
За словами представника фонду Agendum та засновника Twitter-конвою, що займається підбором та транспортуванням машин в Україну, Рейніса Познякса, конфісковані автомобілі, зокрема, отримають Вінницька регіональна клінічна лікарня та територіальне медичне об'єднання Куп’янської ради, а також армійські частини Міноборони України.
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