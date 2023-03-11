Важкий день: росіяни випустили 335 снарядів по Херсону та області [ Редагувати ]
Російські війська за минулу добу 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули три людини, ще 5 поранені.
"В цілому окупанти випустили 335 снарядів. Вороги відкривали вогонь з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.
При цьому сам Херсон російська армія обстріляла чотири рази, вони вдарили по житлових кварталах. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.
"Минулої доби через удари російських військових 3 людини загинули, 5 жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили в ОВА.
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